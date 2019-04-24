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Неприкосновенный доход: россияне перестанут терять деньги в системе ИПК 

Рамблер + ещё 5 4 часа назад
Россияне перестанут терять доход при смене одного негосударственного пенсионного фонда на другой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.
Система ИПК подразумевает, что свою будущую пенсию гражданин будет формировать из собственной зарплаты, а работодатель сможет софинансировать взносы.
Ныне при смене НПФ до истечения срока договора накопленный гражданином инвестиционный доход может быть потерян, если с момента последней фиксации фондом своей прибыли прошло менее пяти лет.
Сейчас фонды разносят инвестдоход на счета своих клиентов ежегодно и, следовательно, могут выбирать переменную часть вознаграждения раз в год.
Между тем проект закона об ИПК запрещает разносить по счетам граждан убыток — фонды будут обязаны восполнить его из собственных средств.
В конце марта министр финансов Антон Силуанов рассказал, что законопроект о введении системы ИПК уже готов, что запускать этот механизм «нужно» и что после введения системы пенсии вырастут максимум на 20%.
Комментарии57
Личный счет , Видео , Антон Силуанов
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