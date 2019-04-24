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В Крыму отменят национальный роуминг 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на пресс-конференции по итогам расширенного заседания коллегии ФАС РФ в Крыму.
"Согласно принятым решениям, и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга. Роуминг будет абсолютно исключен", — отметил он.
По словам Артемьева, сейчас создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счет высоких цен на мобильную связь.
"Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли. Их доходы, на самом деле, даже с вычетом налогов, только увеличились. Это произойдет и здесь [в Крыму]. Особенно и потому еще, что Крым оказался настолько привлекательным для российских туристов, что уже в этом году к вам заедет рекордное количество людей", — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Крупные российские операторы не зашли в Крым из-за боязни санкций со стороны Запада. На полуострове работают четыре оператора: "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.
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Комментарии
Личный счет , Игорь Артемьев , Владимир Путин , ФАС
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