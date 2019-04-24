Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор

Чиновники обеспокоены тем, что россияне не хотят платить за вывоз мусора. Одно из обсуждаемых сейчас в Госдуме предложений, как повысить платежную дисциплину наших сограждан, — включить сбор за утилизацию отходов в единую платежку. С этого года во многих регионах россияне платят за мусор по отдельной квитанции. Однако эксперты опасаются, что эффект будет противоположным — граждане перестанут платить и за другие коммунальные услуги.

Как стало известно «Газете.Ru», депутаты обсуждают вариант внесения поправок в статью 155 ЖК РФ, которая введет единый платежный документ (ЕПД) для платы за коммунальные услуги. Согласно предложенным изменениям, ЕПД будет содержать информацию по начислениям, задолженностям, переплатам и пеням по всем или некоторым видам потребленных ресурсов (воде, электроэнергии, газу, отоплению) и услуг (взнос на капитальный ремонт, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, вывоз мусора).

Необходимость изменения депутаты объясняют заботой о гражданах. В 2018 году до 60% обращений в жилищные инспекции субъектов были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги, говорится в пояснительной записке к документу.

В результате граждане вынуждены общаться с каждым из участников сферы ЖКХ в отдельности, что «влечет за собой неоправданные временные и социальные затраты». Кроме того, это не позволяет «оплатить все услуги в одном месте без комиссии и получить расшифровку всех платежей, а также их корректировку в случае ошибок».

Впрочем, предложение депутатов может быть вызвано совсем другой причиной — повысить сборы за «мусор».

С этого года в России начата «мусорная реформа». Теперь регионы принимают свою схему обращения с отходами, выбирая на конкурсной основе оператора по вывозу и переработке отходов.

При этом сбор за вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) считается с этого года коммунальной услугой и рассчитывается по новой методике. В ряде регионов в результате реформы россияне стали получать отдельную квитанцию за вывоз мусора и столкнулись с ростом коммунальных платежей.

По данным исследования компании «Финэкспретиза», опубликованного в апреле, исходя из средних норм накопления твердых коммунальных отходов и средних расценок на услуги региональных операторов, российская семья из трех человек заплатит по новой схеме за вывоз мусора в среднем 3 677 рублей в год. При этом дороже всего вывоз мусора обойдется семейным бюджетам жителей Московской области. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на семью из трех человек составит 9 186 рублей в год.

При этом мусорная реформа уже натолкнулась на неплатежи. Как следовало из отчета министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина президенту, который приводила газета «Ведомости», за первый квартал этого года собираемость «мусорных платежей» по стране составила 50,3%. При этом в ряде регионов — Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае — сбор платежей не дотянул и до 20%.

Если ввести единую платежку, теоретически это позволит поднять собираемость платежей за все услуги, которые в нее будут включены, комментируют эксперты.

«Единые платежки бывают разных видов. Во многих таких платежках нельзя вычленить из общей суммы отдельный ресурс и заплатить за него. То есть, если платишь по этой платежке, то деньги автоматом перечисляются за все коммунальные услуги», — поясняет член комитета по ЖКХ РСПП Арсений Беленький.

Если мусор будет вписан в единую платежку, то не платить отдельно за него не получится, так как, несмотря на то, что суммы разбиты по графам, конечная цифра представляет собой единое обязательство, поясняет Дмитрий Лесняк , юрист компании BMS Law Firm.

«В результате, если на должника подадут в суд, то, скорее всего, суд придет к выводу о частичном неисполнении обязательства, а неуплаченная сумма будет взыскана», — поясняет он.

Впрочем, если региональным операторам, осуществляющим вывоз мусора, такая схема будет выгодна, поскольку повысит сборы, то организациям, поставляющим электричество, наоборот, невыгодна.

Дело в том, что по закону часть услуг нельзя отключить, другие являются, так называемыми, «отключаемыми», поясняет Арсений Беленький.

В частности, электричество можно отключить, поэтому большинство россиян платит за электричество. Услуги канализации теоретически можно отключить, однако на практике это сложно сделать: в трубу устанавливается дорогостоящая заглушка с помощью «дрона», перекрывающая канализацию отдельной квартиры, удалить заглушку после оплаты счета требует дополнительных затрат.

«Водоснабжение отключить нельзя по закону, поэтому часть россиян этим пользуется и не платит. Соответственно, тем, кто предоставляет «неотключаемые услуги», выгодно будет, если плата за эти услуги будет в единой платежке. Так же, как и операторам, которые предоставляют вывоз ТКО, — для них это шанс повысить уровень сбора и актуализировать данные по потребителям, так как уровень сбора сейчас очень низкий, а у части операторов нет данных абонентов, и они даже платежки выставить не могут», — поясняет Арсений Беленький.

Между тем, как поясняет аналитик «Финам» Алексей Коренев , чтобы население охотнее платило за коммунальные услуги, нужно устранить недочеты в нынешней системе, когда часто не понимаешь, за что платишь. Кроме того, если все включить в одну платежку, то есть риск, что россияне вообще будут меньше платить и за другие потребляемые ресурсы.