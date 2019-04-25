Минздрав рассказал о двукратном росте зарплат российских врачей

Средняя заработная плата российских врачей выросла на 120 процентов по сравнению 2012 годом и достигла 75 тысяч. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова , передает ТАСС.

Она отметила, что у среднего медперсонала зарплата выросла на 92 процента — до 37 тысяч рублей. Младший персонал стал зарабатывать до 34 тысяч рублей, что на 227 процентов выше показателя 2012 года.

Глава Минздрава рассказала, что в 2018-м был полностью завершен перевод медработников на «эффективный контракт». Он устанавливает критерии и показатели эффективности труда.

По словам Скворцовой, увеличение оклада врачей и медперсонала в 1,5-2 раза «делает оплату труда более стабильной».

В марте появилось видео, на котором медики рассмеялись, услышав о среднем окладе в больнице в отчете директрисы медицинского учреждения. Она рассказала, что врачи родильного дома в среднем зарабатывают 61 тысячу рублей, акушерки получают 35,4 тысяч рублей, а детские медсестры — почти 30 тысяч. После случившегося одна из медсестер роддома рассказала, что после того, как медучреждение перешло в частные ручки, его работники были вынуждены уволиться по собственному желанию. Позже местная прокуратура провела проверку и нашла нарушения в работе родильного дома.