Самые богатые владельцы спортивных команд 2019. Рейтинг Forbes

В 2019-м Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн. Второй раз за 10 лет число миллиардеров и их суммарное богатство сократилось — на 55 человек и $400 млрд, соответственно. Однако для владельцев спортивных команд год сложился удачнее: в топ-20 самых богатых лишь шестеро стали беднее.

Увеличив свое состояние на $10 млрд, индийский предприниматель Мукеш Амбани закрепился в лидерах рейтинга. Внутри списка произошли некоторые перестановки. За последние 12 месяцев ушли из жизни Пол Аллен , Ричард Девос и Том Бенсон, которым много лет принадлежали в общей сложности пять команд НБА и НФЛ.