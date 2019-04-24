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Самые богатые владельцы спортивных команд 2019. Рейтинг Forbes 

Forbes.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В 2019-м Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное состояние в $8,7 трлн. Второй раз за 10 лет число миллиардеров и их суммарное богатство сократилось — на 55 человек и $400 млрд, соответственно. Однако для владельцев спортивных команд год сложился удачнее: в топ-20 самых богатых лишь шестеро стали беднее.
Увеличив свое состояние на $10 млрд, индийский предприниматель Мукеш Амбани закрепился в лидерах рейтинга. Внутри списка произошли некоторые перестановки. За последние 12 месяцев ушли из жизни Пол Аллен, Ричард Девос и Том Бенсон, которым много лет принадлежали в общей сложности пять команд НБА и НФЛ.
Главным новичком рейтинга и самым богатым человеком в американском футболе стал Дэвид Теппер, купивший «Каролину Пантерс» в мае 2018-го. По подсчетам Forbes, 60 миллиардеров владеют или управляют клубами в различных видах спорта — от футбола и хоккея до крикета и велогонок. Им принадлежит более 70 команд, а их суммарное состояние составляет более $391 млрд
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Личный счет , Пол Аллен , Дэвид Теппер , Forbes
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