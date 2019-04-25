Россияне задолжали банкам 1,6 трлн рублей. Аналитики опасаются массовых банкротств и кризиса

В первом квартале 2019 года сумма безнадежных долгов россиянам перед банками почти достигла 1,6 трлн рублей. Такая высокая закредитованность, по мнению экспертов рынка, может привести к банковскому кризису или массовому банкротству.

За аналогичный период 2018 года объем безнадежных долгов, как пишет газета «Известия», составлял 1,52 трлн рублей. Таким образом, люди продолжают брать займы, несмотря на рост процентных ставок и сокращение доходов [за последние 5 лет россияне стали беднее на 8,3% — Росстат ]. Опрошенные изданием банки не видят в сложившейся ситуации больших рисков, а эксперты настроены менее оптимистично.

Так, директор Института актуальной экономики Никита Исаев видит опасность массового кредитования в том, что люди при оформлении займа рассчитывают на их текущий уровень доходов.

«Сегодня взявший кредит может позволить ежемесячные платежи, а что будет завтра — неизвестно», — приводит газета слова собеседника.

При этом, по его словам, благосостояние населения ухудшается вопреки официальным прогнозам, а такое развитие ситуации может привести к массовому банкротству людей и банковскому кризису.