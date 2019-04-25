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После 40: Россиянам предложат еще один выходной 

Рамблер + ещё 2 49 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду подготовить поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работники старше 40 лет смогут получить один дополнительный оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации, сообщает ТАСС.
«Минтруду России подготовить и представить в правительство РФ согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка», — говорится на сайте Кабмина.
Также Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести в правительство РФ проект нормативного правового акта об объявлении проведения в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Предполагается, что все взрослое население страны должно пройти диспансеризацию в 2019-2020 годах.
Комментарии26
Личный счет , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , Минтруд , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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