В Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии, только если переедут в страну на постоянное место жительства. Об этом сообщает РИА Новости.
В ПФР объяснили, что у России и Украины есть соглашение от 13 марта 1992 года о пенсионном обеспечении. По этому документу, выплаты пенсионеру назначает и начисляет государство, где он постоянно проживает, вне зависимости от гражданства.
Для оформления российских пенсий жителям Донбасса нужно будет представить документы из списка, опубликованного на сайте ПФР. В фонде пообещали содействовать гражданам в подтверждении стажа и заработка, в том числе направляя запросы украинским коллегам, а также в ДНР и ЛНР.
Неработающие пенсионеры, переехавшие в Россию, будут получать федеральную или региональную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно будет подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства. Документы пообещали рассматривать не более трех месяцев.