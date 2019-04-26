Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.70
$
64.95
72.10
72.35
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.95
72.64
Индексы и котировки Brent
73.20
+0.12 Золото
1279.86
–0.06 РТС
1245.03
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
26.04
1.1137
–0.0117
11.04
1.1254
23.04
12.04
01.04

Придется переехать: отдадут ли жителям Донбасса пенсии россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии, только если переедут в страну на постоянное место жительства. Об этом сообщает РИА Новости.
В ПФР объяснили, что у России и Украины есть соглашение от 13 марта 1992 года о пенсионном обеспечении. По этому документу, выплаты пенсионеру назначает и начисляет государство, где он постоянно проживает, вне зависимости от гражданства.
Для оформления российских пенсий жителям Донбасса нужно будет представить документы из списка, опубликованного на сайте ПФР. В фонде пообещали содействовать гражданам в подтверждении стажа и заработка, в том числе направляя запросы украинским коллегам, а также в ДНР и ЛНР.
Неработающие пенсионеры, переехавшие в Россию, будут получать федеральную или региональную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно будет подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства. Документы пообещали рассматривать не более трех месяцев.
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ принял решение по ключевой ставке6
Стали известны подробности новой мегастройки России2
ЦБ выявил манипуляции с пенсионными накоплениями
Сидите дома: как Boeing сорвал отпускной сезон
«Тактика жертвы»: Киев обвинил Москву в газовой войне47
Видео
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Экономика
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение