Придется переехать: отдадут ли жителям Донбасса пенсии россиян

Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии, только если переедут в страну на постоянное место жительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ПФР объяснили, что у России и Украины есть соглашение от 13 марта 1992 года о пенсионном обеспечении. По этому документу, выплаты пенсионеру назначает и начисляет государство, где он постоянно проживает, вне зависимости от гражданства.

Для оформления российских пенсий жителям Донбасса нужно будет представить документы из списка, опубликованного на сайте ПФР. В фонде пообещали содействовать гражданам в подтверждении стажа и заработка, в том числе направляя запросы украинским коллегам, а также в ДНР и ЛНР.

Неработающие пенсионеры, переехавшие в Россию, будут получать федеральную или региональную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.