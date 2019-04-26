Доверять или не доверять? Стоит ли покупать доллары

Доверять американской валюте можно, но не стоит доверять ее банкам, которые связаны с государством. Об этом пишут «Банки.ру».

Кроме того, значительно по сравнению с прошлым годом снизилась вероятность введения США ограничений против российских банков.

В законопроекте о новых санкциях больше нет слова «государственные» перед словом «банки». Таким образом, принадлежность государству — больше не повод для ограничений. Однако это означает, что под санкции может попасть любая кредитная организация.

В марте это произошло с « Еврофинанс Моснарбанком ». Связанный с США процессинговый центр «КартСтандарт» отказался сотрудничать с кредитной организацией из-за того, что та попала под санкции США против Венесуэлы. В результате карты Visa и MasterCard, выданные «Еврофинанс Моснарбанком», перестали работать.

Также у клиентов «санкционных» банков может возникнуть проблема с покупкой и продажей долларов — даже посредники, европейские или китайские банки, например, могут отказать в этой услуге, чтобы избежать вторичных санкций.