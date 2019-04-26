Доверять или не доверять? Стоит ли покупать доллары 

Доверять американской валюте можно, но не стоит доверять ее банкам, которые связаны с государством. Об этом пишут «Банки.ру».
Аналитик управляющей компании «Система Капитал» Андрей Ушаков уверен, что доллар будет «более или менее» стабилен, даже если президенту США Дональду Трампу будет объявлен импичмент.
Кроме того, значительно по сравнению с прошлым годом снизилась вероятность введения США ограничений против российских банков.
В законопроекте о новых санкциях больше нет слова «государственные» перед словом «банки». Таким образом, принадлежность государству — больше не повод для ограничений. Однако это означает, что под санкции может попасть любая кредитная организация.
В марте это произошло с «Еврофинанс Моснарбанком». Связанный с США процессинговый центр «КартСтандарт» отказался сотрудничать с кредитной организацией из-за того, что та попала под санкции США против Венесуэлы. В результате карты Visa и MasterCard, выданные «Еврофинанс Моснарбанком», перестали работать.
Также у клиентов «санкционных» банков может возникнуть проблема с покупкой и продажей долларов — даже посредники, европейские или китайские банки, например, могут отказать в этой услуге, чтобы избежать вторичных санкций.
«Открывать вклад или счет в долларах лучше в банке, никак не связанном с государством или компаниями, собственники которых могут оказаться под санкциями, говорят эксперты в неформальных беседах», — отметил автор статьи.