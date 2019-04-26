Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.65
$
64.95
72.10
72.35
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.88
72.67
Индексы и котировки Brent
72.68
–0.30 Золото
1279.21
–0.16 РТС
1243.12
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
26.04
1.1135
–0.0119
11.04
1.1254
23.04
12.04
01.04

Доверять или не доверять? Стоит ли покупать доллары 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
Доверять американской валюте можно, но не стоит доверять ее банкам, которые связаны с государством. Об этом пишут «Банки.ру».
Аналитик управляющей компании «Система Капитал» Андрей Ушаков уверен, что доллар будет «более или менее» стабилен, даже если президенту США Дональду Трампу будет объявлен импичмент.
Кроме того, значительно по сравнению с прошлым годом снизилась вероятность введения США ограничений против российских банков.
В законопроекте о новых санкциях больше нет слова «государственные» перед словом «банки». Таким образом, принадлежность государству — больше не повод для ограничений. Однако это означает, что под санкции может попасть любая кредитная организация.
В марте это произошло с «Еврофинанс Моснарбанком». Связанный с США процессинговый центр «КартСтандарт» отказался сотрудничать с кредитной организацией из-за того, что та попала под санкции США против Венесуэлы. В результате карты Visa и MasterCard, выданные «Еврофинанс Моснарбанком», перестали работать.
Также у клиентов «санкционных» банков может возникнуть проблема с покупкой и продажей долларов — даже посредники, европейские или китайские банки, например, могут отказать в этой услуге, чтобы избежать вторичных санкций.
«Открывать вклад или счет в долларах лучше в банке, никак не связанном с государством или компаниями, собственники которых могут оказаться под санкциями, говорят эксперты в неформальных беседах», — отметил автор статьи.
Комментарии2
Личный счет , Статьи , Цена на нефть , Дональд Трамп , Андрей Ушаков , Visa , Еврофинанс Моснарбанк , Banki.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не верит в рубль? Почему ЦБ сохранил ставку
Россиянам объяснили запрет на ввоз хамона1
ВТО дала ход иску России о пошлинах ЕС
ЦБ сообщил о замедлении годовой инфляции в России1
«Дикси» и «Красное и белое» объединяются
Видео
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Экономика
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение