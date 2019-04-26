В России появился новый вид ценных бумаг

Новый вид ценных бумаг, на который акционеры публичного общества имеют преимущественное право приобретения посредством открытой подписки, теперь может вводиться в обращение на российском рынке.

Соответствующий Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 75 Федерального закона „Об акционерных обществах“ вступает в силу сегодня, 26 апреля.

Владельцы обыкновенных акций получили преимущественное право купить размещаемые впервые по открытой подписке привилегированные акции и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги. Также они могут приобрести дополнительные привилегированные акции пропорционально количеству обыкновенных акций.

Тем же правом наделили владельцев привилегированных акций, если выпуск привилегированных акций новых типов влияет на размер или порядок выплаты дивидендов по имеющимся у них акциям.

Ранее акционер имел преимущественное право приобретения акций только той категории или типа, что у него уже есть.

Также решено, что акции публичного общества можно выкупать по цене, которая должна быть не ниже их средневзвешенной цены на организованных торгах за 6 месяцев.