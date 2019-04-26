ЦБ пообещал россиянам небывало низкую ключевую ставку

Ключевая ставка Центробанка снизится до 6,25% к концу 2021 года. В этом уверены специалисты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), которые предположили, что смягчение денежно-кредитной политики начнётся уже в следующему году.

По данным специалистов, пока регулятор будет сохранять ставку на нынешнем уровне — 7,75%, но уже через год ставка начнет постепенно снижаться, и к концу 201 году достигнет 6,25%, сообщают «Известия».

Как поясняют ученые, Центробанк пока не сможет резко опустить ставку, так как мешает инфляция в стране. Однако, когда это произойдет, кредиты для бизнеса станут доступнее, а это в свою очередь приведет к экономическому росту страны.

Ключевую ставку на уровне 7,75% годовых Центробанк установил 14 декабря прошлого года, напоминает «URA.RU». Тогда регулятор увеличил ее на 0, 25%