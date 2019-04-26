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ЦБ пообещал россиянам небывало низкую ключевую ставку 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Ключевая ставка Центробанка снизится до 6,25% к концу 2021 года. В этом уверены специалисты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), которые предположили, что смягчение денежно-кредитной политики начнётся уже в следующему году.
По данным специалистов, пока регулятор будет сохранять ставку на нынешнем уровне — 7,75%, но уже через год ставка начнет постепенно снижаться, и к концу 201 году достигнет 6,25%, сообщают «Известия».
Как поясняют ученые, Центробанк пока не сможет резко опустить ставку, так как мешает инфляция в стране. Однако, когда это произойдет, кредиты для бизнеса станут доступнее, а это в свою очередь приведет к экономическому росту страны.
Ключевую ставку на уровне 7,75% годовых Центробанк установил 14 декабря прошлого года, напоминает «URA.RU». Тогда регулятор увеличил ее на 0, 25%
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Личный счет , Экономика , РАН , Центральный банк России , газета "Известия"
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