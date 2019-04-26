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Центробанк выявил манипуляции с пенсионными накоплениями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ТАСС
Центробанк выявил схему увода средств из негосударственного пенсионного фонда «Аквилон» с помощью манипуляций на рынке облигаций.
В махинациях были задействованы сотрудники компаний «КИТ Финанс Трейд» и «Управляющей компании Тринфико». С марта по декабрь 2015 года они покупали и продавали друг другу облигации 68 эмитентов, а полученная разница в цене оседала у «КИТ Финанса».
Всего за счет этих сделок компания заработала 57 млн рублей, из которых 6 млн получены с помощью операций, которые квалифицированы ЦБ как манипулирование рынком. НПФ, в свою очередь, лишился этих денег. Регулятор отмечает, что сделки, которые «Тринфико» заключала с другими финансовыми компаниями, приносили фонду доход.
Центробанк установил лиц, которые отвечали за проведение сомнительных операций. Называются имена начальника управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева и начальника отдела продаж «Тринфико» Фарита Закирова. Закиров в то время был также председателем инвестиционного комитета своей компании, т.е. именно он принимал решения по всем инвестициям и заключал убыточные для фонда сделки, сообщает пресс-служба ведомства.
ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты этих финансистов. Деятельность «Тринфико» теперь дополнительно проверяется. Материалы по поводу сомнительных сделок переданы в правоохранительные органы.
«Тринфико» не согласна с выводами госоргана.
«В 2016 году у регулятора возникали вопросы по данной теме. Мы предоставили все запрошенные документы и объяснения на данный счет, которые полностью удовлетворили регулятора. После этого к нам не поступало никаких дополнительных запросов, и нам непонятно, на основании чего были сделаны выводы о манипулировании», — сказал представитель «Тринфико» ТАСС.
В компании намерены обратиться в ЦБ за разъяснениями и защищать свою деловую репутацию. До представителя «КИТ Финанс» «ФедералПресс» оперативно дозвониться не удалось. В НПФ «Аквилон» сообщили, что «комментариев никаких не будет».
«КИТ Финанс» — одна из крупнейших брокерских компаний России, которая входила в одноименную группу компаний. Холдинг «КИТ Финанс» принадлежал структурам, аффилированным «АЛРОСА», РЖД и «железнодорожному» НПФ «Благосостояние». Входивший в группу банк в 2012-2014 годах был санирован с участием государства и РЖД и присоединен к банку «Абсолют». Собственником «КИТ Финанс» до сих пор значится одноименная холдинговая компания, хотя в информации о последней имеется пометка о ликвидации. Через нее «КИТ Финанс» аффилирован с компанией «Тринфико», которая, по информации СМИ, также имела отношение к РЖД и «Благосостоянию».
Согласно данным ИАС Seldon.Basis, ЗАО «Тринфико» действует с 1993 года. В 2017 году выручка компании составила 7,4 млрд, прибыль — 27,5 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, компания на 99,87% принадлежит ЗАО «Тринфико Холдингс». Владельцы последней компании — Валерий Сотников (24%), Олег Белай, Андрей Марсий (по 23%), Евгений Штанге (20,4%) и кипрская «Нибро Кэпитал Менеджмет Лимитед» (9,45%).
НПФ «Аквилон», судя по информации на сайте, ведет свою историю с 1998 года. Его учредителями называются Серик Рахметов и «Глобалстрой-Инжиниринг» (ГСИ). Согласно данным ЦБ, последняя компания имеет также кипрских собственников, бенифициаром которых выступает Рахметов. Долей ГСИ через «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (12,5%) владеют также топ-менеджеры «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Ранее«ФедералПресс» рассказывал, что НПФ группы «Будущее» принесли своим клиентам убытки.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Личный счет , Вагит Алекперов , Вадим Дорофеев , Серик Рахметов , Олег Белай , Леонид Федун , Алроса , КИТ Финанс , МВД , Лукойл , РЖД , Центральный банк России , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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