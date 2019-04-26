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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress.com
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро. Об этом сообщает Bloomberg.
О постепенном выводе купюр из обращения стало известно еще в 2016 году. ЕЦБ обеспокоился тем, что с помощью такой банкноты упрощается возможность осуществлять «незаконную деятельность». В январе 2019 года 17 из 19 стран ЕС прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.
Тем не менее, такие банкноты могут и дальше продолжать использоваться в качестве законного платежного средства. Но при попадании в банки они будут изыматься из обращения.
Летом 2016 года ЕЦБ обновил банкноту номиналом 50 евро. На новой купюре были усилены элементы защиты, а также появился портрет героини древнегреческой мифологии — Европы.
В сентябре 2018 года в Европе показали дизайн новых купюр в 100 и 200 евро. У них появилась голограмма и водяной знак с портретами финикийской царевны Европы. Также в дизайне активно использовали рельефы и надписи, которые меняют цвет под разным углом обзора.
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Личный счет , Экономика , ЕС , ЕЦБ
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