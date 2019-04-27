Эксперт рассказала, как сэкономить на электроэнергии в майские праздники

Россияне могут сэкономить за майские праздники до трети расходов на электричество, уезжая на несколько дней, если не забудут отключить самые "прожорливые" приборы, сообщила РИА Новости главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.

"Майские праздники могут принести существенную экономию семейному бюджету при оплате счетов за электроэнергию не только при снижении потребления, но и если выключить некоторые бытовые приборы из розетки — за 9 дней для одной семьи экономия может составить до 30% от оплаты электроэнергии при среднемесячном платеже 590 рублей", — говорит эксперт.

Месячный объём потребления электроэнергии домохозяйством в среднем по России составляет 225 кВт.ч, а доля расходов на оплату счетов за электричество в семейном бюджете — 1,9% или около 590 рублей в месяц на домохозяйство.

Чайник против холодильника

Самыми "прожорливыми" среди бытовых приборов являются чайник и утюг: при среднем времени нагрева 3 минуты и использовании 4 раза в день чайник потребляет около 15 кВт.ч в месяц, а утюг средней мощности "съедает" порядка 10 кВт.ч за 3 часа работы в месяц. В число главных потребителей энергии входит и электрическая плита: при средней мощности 2-6 к. Вт. в месяц "набегает" не менее 60 кВт.ч.

При этом холодильник, работая непрерывно 720 часов в месяц против 5-6 часов работы чайника потребляет порядка 25-30 кВт.ч, на стиральную машину и компьютер уходит примерно столько же электроэнергии при меньшем времени работы. Просмотр телевизора три часа в день увеличивает электропотребление ежемесячно еще на 10 кВт.ч. Лампы накаливания, в зависимости от их количества, мощности и длительности работы, могут потреблять до 50 кВт.ч в месяц.

"Для жителей Москвы и Московской области экономия за 9 дней майских праздников может достигнуть 35-40 кВт.ч для среднестатистического домохозяйства, что эквивалентно снижению оплаты за электроэнергию более чем на 120 рублей", — подсчитала Сосенкина, отметив, что итоговая сумма экономии зависит от количества, мощности и частоты использования приборов.

А если к перечисленной технике добавить еще посудомоечную машину, кофеварку, тостер и прочие приборы, то экономия приблизится к 50 кВт.ч или 200 рублей, что эквивалентно 25-30% от среднемесячной оплаты за электроэнергию, добавила эксперт.

Тайные потребители

Также стоит отметить такой незначимый на первый взгляд обывателей факт, как потребление электроэнергии приборами, не выключенными из сети — так называемый режим ожидания или готовности — тот самый красный огонек на телевизоре или часы на микроволновой печи.

Почти все электрические устройства, которые имеются в практически каждой квартире, потребляют электроэнергию в режиме standby, пояснила эксперт.