Россияне могут сэкономить за майские праздники до трети расходов на электричество, уезжая на несколько дней, если не забудут отключить самые "прожорливые" приборы, сообщила РИА Новости главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.
"Майские праздники могут принести существенную экономию семейному бюджету при оплате счетов за электроэнергию не только при снижении потребления, но и если выключить некоторые бытовые приборы из розетки — за 9 дней для одной семьи экономия может составить до 30% от оплаты электроэнергии при среднемесячном платеже 590 рублей", — говорит эксперт.
Месячный объём потребления электроэнергии домохозяйством в среднем по России составляет 225 кВт.ч, а доля расходов на оплату счетов за электричество в семейном бюджете — 1,9% или около 590 рублей в месяц на домохозяйство.
Чайник против холодильника
Самыми "прожорливыми" среди бытовых приборов являются чайник и утюг: при среднем времени нагрева 3 минуты и использовании 4 раза в день чайник потребляет около 15 кВт.ч в месяц, а утюг средней мощности "съедает" порядка 10 кВт.ч за 3 часа работы в месяц. В число главных потребителей энергии входит и электрическая плита: при средней мощности 2-6 к. Вт. в месяц "набегает" не менее 60 кВт.ч.
При этом холодильник, работая непрерывно 720 часов в месяц против 5-6 часов работы чайника потребляет порядка 25-30 кВт.ч, на стиральную машину и компьютер уходит примерно столько же электроэнергии при меньшем времени работы. Просмотр телевизора три часа в день увеличивает электропотребление ежемесячно еще на 10 кВт.ч. Лампы накаливания, в зависимости от их количества, мощности и длительности работы, могут потреблять до 50 кВт.ч в месяц.
"Для жителей Москвы и Московской области экономия за 9 дней майских праздников может достигнуть 35-40 кВт.ч для среднестатистического домохозяйства, что эквивалентно снижению оплаты за электроэнергию более чем на 120 рублей", — подсчитала Сосенкина, отметив, что итоговая сумма экономии зависит от количества, мощности и частоты использования приборов.
А если к перечисленной технике добавить еще посудомоечную машину, кофеварку, тостер и прочие приборы, то экономия приблизится к 50 кВт.ч или 200 рублей, что эквивалентно 25-30% от среднемесячной оплаты за электроэнергию, добавила эксперт.
Тайные потребители
Также стоит отметить такой незначимый на первый взгляд обывателей факт, как потребление электроэнергии приборами, не выключенными из сети — так называемый режим ожидания или готовности — тот самый красный огонек на телевизоре или часы на микроволновой печи.
Почти все электрические устройства, которые имеются в практически каждой квартире, потребляют электроэнергию в режиме standby, пояснила эксперт.
"Телевизор за месяц в спящем режиме потребляет около 1 кВт.ч, Wi-Fi-роутер и микроволновая печь по 2 кВт.ч. Минимальный набор электроприборов обеспечивает не менее 5-7 кВт.ч "лишнего" электропотребления в месяц, что выливается в 32-30 рублей переплаты при "минимальном" наборе техники дома", — отмечает Сосенкина.