Почтальон в Петербурге вышел на пикет против низких зарплат

Протестующий вышел на акцию с плакатом «Нищий почтальон — позор России». По словам пикетчика его месячный оклад составляет немногим более 15 тысяч рублен, к тому же, сотрудников почты «принуждают к бесплатному труду под видом выполнения должностных обязанностей», пишет издание «Бумага».

Трофимов также обратил внимание на то, что на протяжении ряда лет сотрудникам почты в Петербурге обещают повысить зарплату, но этого в реальности не происходит.

В «Почте России» в свою очередь заявили, что в 2018 году зарплаты работников службы выросли на 7%, а к ноябрю 2020 года доход почтовиков по всей стране якобы должен вырасти «в среднем на 20%».