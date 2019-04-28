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Почтальон в Петербурге вышел на пикет против низких зарплат 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com
Одиночный пикет устроил в Петербурге почтальон Пётр Трофимов у здания городского управления федеральной почтовой связи. Акцию протеста его вынудил устроить низкий уровень оплаты труда.
Протестующий вышел на акцию с плакатом «Нищий почтальон — позор России». По словам пикетчика его месячный оклад составляет немногим более 15 тысяч рублен, к тому же, сотрудников почты «принуждают к бесплатному труду под видом выполнения должностных обязанностей», пишет издание «Бумага».
Трофимов также обратил внимание на то, что на протяжении ряда лет сотрудникам почты в Петербурге обещают повысить зарплату, но этого в реальности не происходит.
В «Почте России» в свою очередь заявили, что в 2018 году зарплаты работников службы выросли на 7%, а к ноябрю 2020 года доход почтовиков по всей стране якобы должен вырасти «в среднем на 20%».
Как писал News.ru, в 2018 году низкими зарплатами работникой российской почты возмутилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ответ на её критику, в «Почте России» поспешили сообщить, что сотрудники компании получают не ниже МРОТ. При этом, в ноябре 2016 года Генпрокуратура заявила, что премия главы «Почты России» Дмитрия Страшнова по итогам 2014 года в размере 95,4 млн рублей начислена незаконно. Материалами заинтересовались следователи, но в итоге до суда дело не дошло — менеджер спокойно перешёл работать в компанию «Еврохим».
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Личный счет , Дмитрий Страшнов , Валентина Матвиенко , Петр Трофимов , Почта России , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , Еврохим
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