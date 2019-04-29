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Россиянам повысят зарплаты 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Аналитики выяснили, что большинство российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в 2019 году. На увеличенные оклады могут в первую рассчитывать работники, заняты в сфере электронной коммерции и IT, сообщает «Коммерсант».
По данным исследования, проведённого агентством Korn Ferry, около 70% работодателей собираются дифференцированно подойти к повышению зарплат своим сотрудникам, 12,5% проведут общую индексацию окладов, и только 5,3% увеличение выплат работникам не планируют. Аналитики уверяют, в среднем зарплаты россиян вырастут на 4,5%, в случае дифференцированного подхода — на 5,6%. В списке компаний, планирующих максимальное увеличение зарплат, — предприятия из отрасли электронной коммерции (11,6%), высоких технологий (7,6%) и химии (6.5%). Наименьшее повышение окладов ждёт сотрудников горнодобывающих компаний (4,3%) и банковских служащих (5,4%).
По данным рекрутингового портала HeadHunter, 38% опрошенных работодателей собираются увеличить оклады специалистов, 26% — поднимут зарплаты начинающим сотрудникам, 19% — планируют повышение для руководителей, 18% — для топ-менеджеров. При этом специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты на 8%, руководители и начинающие — на 7%.
Массовых сокращений, по словам экспертов, в 2019 году не предвидится. Об увольнении сотрудников задумываются только руководители 14% компаний. 46% организаций наоборот собираются увеличить штат. Новые рабочие места появятся в основном в банках и финансовых организациях, а также в секторах электронной коммерции и повседневных товаров.
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Личный счет , Видео , Экономика
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