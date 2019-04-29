«Чтобы было полегче»: В России предложили сократить рабочую неделю

Рабочая неделя зимой должна стать на час короче, считает единоросс Виталий Милонов . Об этом он рассказал РИА Новости.

«Чтобы им (людям. — Прим. ред.) было полегче», — объяснил он.

По словам депутата Госдумы, зимой у россиян «такая депрессия», что коэффициент полезного действия «вообще ноль». Если же зимой рабочая неделя станет короче на час, то КПД станет 100-процентным, уверен парламентарий.

При этом Милонов отметил, что намерен обсудить свою идею и ее полезность для повышения эффективности граждан с врачами и специалистами по гигиене труда.

В ноябре Виталий Милонов предлагал маркировать псевдоколбасу так же, как маркируют пачки сигарет, в первой половине февраля депутат сетовал, что коммунальщики зачастую не справляются с объемом своей работы, и предлагал гражданам помогать им в обмен на скидки на услуги ЖКХ, а в середине февраля единоросс отказался осудить зрителей шоу «Поле чудес», разбирающих бесплатную еду с барабана.