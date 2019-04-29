Зачем? Россиянам ограничили переводы в некоторые страны

Регулятор потребовал от систем денежных переводов ограничить переводы в Казахстан 150 тысячами рублей в месяц, в Китай, Вьетнам и Киргизию — 100 тысячами в месяц. Системы послушались и ввели лимиты с 16 апреля.

По словам собеседников издания, таким образом ЦБ намерен бороться с серым импортом: в Центробанке уверены, что иностранные торговцы, работающие в России без создания юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отправляют заработанные наличные в эти страны для оплаты товаров, которые затем продают в РФ.

В середине января ЦБ на своем сайте опубликовал рекомендацию банкам внимательнее отслеживать финансирование серого импорт, а именно переводы за границу одними и теми же физлицами несколько раз в день крупных сумм наличных без открытия счета через внутренние структурные подразделения банков в или вблизи крупных торговых мест.

Причиной опасений ЦБ в январе также была вероятность того, что такими переводами могут быть оплачены поставки в Россию товаров теми физическими лицами, которые ведут предпринимательскую деятельность, но уклоняются от валютного контроля.