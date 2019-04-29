Как взять ипотеку с наименьшей процентной ставкой

Банк ВТБ предлагает российским семьям с двумя и более детьми взять ипотеку с господдержкой с процентной ставкой до 5%, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Предложение действительно в отделениях во всех регионах страны.

Главное условие — второй и последующий ребёнок должен быть рождён в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. При этом жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут рассчитывать на ипотечный займ до 12 миллионов рублей, жители регионов — в пределах 6 миллионов. В Дальневосточном федеральном округе программы распространяется на вторичное жильё и жилые дома с земельным участком. Средства выделяются на срок 30 лет при условии, сто клиент внесёт не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Представители банка отмечают, что решение было принято в связи с распоряжением Правительства РФ повысить привлекательность ипотеки с господдержкой. При этом ставка, рекомендуемая Кабинетом министров, составляла 6%.

«ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%», — цитируются в сообщении слова руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Андрея Осипова.