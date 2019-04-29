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Россияне в 4,5 раза реже стали менять пенсионный фонд 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число заявлений граждан о досрочной смене пенсионного фонда, при которой происходит потеря инвестиционного дохода, в I квартале 2019 года уменьшилось в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
«Всего за первые три месяца переходной кампании этого года было подано 15 тыс. таких заявлений против 67 тыс. заявлений в прошлом году», — заявили в пресс-службе.
В ПФР уточнили, что самая большая доля досрочных переходов (86,5%) пришлась на перевод средств в негосударственные пенсионные фонды. Переводы с сохранением инвестиционного дохода, напротив, в большинстве случаев (85%) по-прежнему происходят, когда человек выбирает Пенсионный фонд России в качестве страховщика.
Гражданам, решившим досрочно перевести средства из одного фонда в другой, в рамках новых мер, в обязательном порядке направляются уведомления о возможной потере инвестиционного дохода. Большая часть уведомлений предоставляется через портал Госуслуг. Начиная с этого года подать заявление о переводе средств можно только через управления и клиентские службы ПФР, а в электронной форме — через личный кабинет на портале Госуслуг.
В ПФР пояснили, что подобные меры направлены на то, чтобы повысить сохранность средств граждан и сократить число неправомерных переводов, осуществляемых без их ведома.
Направленные по почте или курьером заявления больше не принимаются к рассмотрению. Сумма убытка рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно и отображается в уведомлении, которое гражданин в обязательном порядке подписывает при подаче заявления.
В пресс-службе подчеркнули, что сроки подведения итогов переходной кампании остались прежними. Решение по принятым в течение 2019 года заявлениям граждан будет вынесено до 1 марта 2020 года (в случае досрочного перехода), либо до 1 марта года, в котором истекает пятилетний срок нахождения средств в одном фонде. Сами пенсионные накопления переводятся в новый фонд до 31 марта.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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