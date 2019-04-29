Кабмин выделит на выплаты многодетным с ипотекой 15 млрд рублей

Правительство России планирует в 2019 году выделить на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд рублей.

Для граждан РФ, получивших ипотечный кредит для приобретения жилья, при рождении у них с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка или последующих детей в 2019 году из резервного фонда правительства России предполагается выделить до 15 миллиардов рублей, — говорится в проекте постановления кабмина.