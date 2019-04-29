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Кабмин выделит на выплаты многодетным с ипотекой 15 млрд рублей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России планирует в 2019 году выделить на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд рублей.
Для граждан РФ, получивших ипотечный кредит для приобретения жилья, при рождении у них с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка или последующих детей в 2019 году из резервного фонда правительства России предполагается выделить до 15 миллиардов рублей, — говорится в проекте постановления кабмина.
Как писал News.ru, президент Владимир Путин опубликовал перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, значительная часть которого посвящена понижению процентных ставок по ипотечным кредитам. В частности, глава государства поручил правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотеке до значения не выше 8%, субсидировать процентную ставку до уровня 6% для семей с двумя и более детьми, а в случае рождения в семье третьего ребёнка — выплачивать им 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.
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Личный счет , Владимир Путин , Правительство РФ , Центральный банк России
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