Правительство России планирует в 2019 году выделить на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд рублей.
Для граждан РФ, получивших ипотечный кредит для приобретения жилья, при рождении у них с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка или последующих детей в 2019 году из резервного фонда правительства России предполагается выделить до 15 миллиардов рублей, — говорится в проекте постановления кабмина.
Как писал News.ru, президент Владимир Путин опубликовал перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, значительная часть которого посвящена понижению процентных ставок по ипотечным кредитам. В частности, глава государства поручил правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотеке до значения не выше 8%, субсидировать процентную ставку до уровня 6% для семей с двумя и более детьми, а в случае рождения в семье третьего ребёнка — выплачивать им 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.