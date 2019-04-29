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Подсчитаны доходы россиян 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Большинство жителей крупных городов России получают доход в пределах 25 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования рекламной компании Reffection (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Авторы опросили по телефону 12,2 тысячи человек, задавая им вопросы о доходе за апрель 2018 года. Респонденты проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Калининграде и Владивостоке. 52 процента из них — мужчины, 48 — женщины в возрасте от 18 до 60 лет.
За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где самым частым ответом на вопрос об уровне дохода стал диапазон от 26 до 50 тысяч рублей в месяц — так ответили 31,3 и 38,7 процента опрошенных соответственно — большинство респондентов зарабатывают в пределах 25 тысяч рублей в месяц.
Москва, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург вошли в тройку городов с наибольшей долей жителей с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей: так ответили 12, 9,3 и 8,2 процента участников опроса соответственно.
Екатеринбург (55 процентов), Нижний Новгород (49,5 процента) и Новосибирск (48,9 процента) оказались городами с самой высокой долей жителей, получающих ежемесячный доход не выше 25 тысяч рублей.
Во всех возрастных группах (18-30, 31-45 и 46-60 лет) наиболее часто встречающимся так же оказался уровень дохода не выше 25 тысяч рублей. На втором месте — от 26 до 50 тысяч рублей, на третьем — от 51 до 75 тысяч рублей.
Среди мужчин 35 опрошенных во всех городах имеют доход не выше 25 тысяч рублей в месяц, 29 процентов — от 51 до 75 тысяч, 24 процента — от 26 до 50 тысяч, семь процентов — от 76 до 100 тысяч и пять процентов — выше 100 тысяч рублей в месяц.
Среди женщин самым часто встречающимся стал заработок от 26 до 50 тысяч рублей в месяц (48 процентов опрошенных). 32 процентов зарабатывают не больше 25 тысяч, девять процентов — от 51 до 75 тысяч, восемь процентов — от 76 до 100 тысяч, три процента — больше ста тысяч рублей в месяц.
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Личный счет , Lenta.ru
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