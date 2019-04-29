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Бесконечные проценты по микрозаймам признали незаконными 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор судебной практики суда.
Основанием для решения стал иск микрофинансовой организации по взысканию долга. В мае 2014 года россиянка взяла на 15 дней заем в 15 тысяч 350 рублей под два процента за каждый день пользования деньгами. Через 4,5 месяца право требования долга перешло в другую организацию, и тогда к выплате назначили уже 732 процента. Общая задолженность составила 279 тысяч рублей.
Суды первой и апелляционной инстанций постановили взыскать с ответчицы весь долг. Верховный суд же, напротив, постановил, что «установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций».
В итоге суд признал, что начисление процентов после 15-дневного срока договора противоречит существу регулирования договоров микрозайма. В документе говорится, что при нарушении срока возврата суммы займа более чем на две недели «заемщик уплачивает заимодавцу единовременный штраф в размере 1000 рублей».
В марте 2018 года сообщалось, что россияне предпочитают брать в долг в микрофинансовых организациях, а не в банках, так как это удобнее, быстрее и не требует личного посещения офиса. К тому же сумма, которую хотят занять россияне, чаще всего не так велика, как размер банковского кредита.
Ранее также выяснилось, что аудитория микрофинансовых организаций молодеет. По итогам трех кварталов 2017 года доля людей до 40 лет, взявших микрозаем, составила 79 процентов, доля заемщиков аналогичного возраста среди банков — 58 процентов.
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