«Ударит по всем»: для россиян придуман новый сбор

Российские ритейлеры предложили обложить дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% от её стоимости, сообщает «Коммерсант». Таким образом, предприниматели пытаются переманить российского покупателя с зарубежных онлайн-магазинов на отечественные.

Соответствующее предложение представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) озвучили вице-премьеру Дмитрию Козаку . Письмо также было направлено в Минкомсвязь

Предприниматели предлагают исключить товары из зарубежных онлайн-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% с каждой такой покупки, сделанной жителями России. Изначально представители АКИТ настаивали на 20-процентном сборе.

При этом, бизнесмены полагают, что ответственным за сбор средств должна быть назначена « Почта России », а деньги поступать в бюджет авансовыми платежами по мере отгрузки товаров.

Авторы инициативы полагают, что таким образом будут уравнены иностранные и отечественные интернет-компании, поскольку в настоящий момент зарубежные магазины имеют преимущества в виде отсутствия обязанности платить НДС и таможенную пошлину, а также не обязаны сертифицировать товары.

По словам руководителя кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Ивана Кургузова, нововведение обязательно скажется на конечной стоимости товаров, соответственно на количестве покупок россиян в иностранных интернет-магазинах, но существенно ограничить их поток в страну не способно, поскольку «Почта России» на доставке только китайских товаров «делает большие деньги».