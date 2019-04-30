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«Ударит по всем»: для россиян придуман новый сбор 

Рамблер + ещё 35 2 часа назад
Российские ритейлеры предложили обложить дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% от её стоимости, сообщает «Коммерсант». Таким образом, предприниматели пытаются переманить российского покупателя с зарубежных онлайн-магазинов на отечественные.
За посылки из-за границы дороже 500 евро теперь надо платить пошлину
Соответствующее предложение представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) озвучили вице-премьеру Дмитрию Козаку. Письмо также было направлено в Минкомсвязь.
Предприниматели предлагают исключить товары из зарубежных онлайн-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% с каждой такой покупки, сделанной жителями России. Изначально представители АКИТ настаивали на 20-процентном сборе.
При этом, бизнесмены полагают, что ответственным за сбор средств должна быть назначена «Почта России», а деньги поступать в бюджет авансовыми платежами по мере отгрузки товаров.
Авторы инициативы полагают, что таким образом будут уравнены иностранные и отечественные интернет-компании, поскольку в настоящий момент зарубежные магазины имеют преимущества в виде отсутствия обязанности платить НДС и таможенную пошлину, а также не обязаны сертифицировать товары.
По словам руководителя кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Ивана Кургузова, нововведение обязательно скажется на конечной стоимости товаров, соответственно на количестве покупок россиян в иностранных интернет-магазинах, но существенно ограничить их поток в страну не способно, поскольку «Почта России» на доставке только китайских товаров «делает большие деньги».
«Еще одна причина: Китай — очень большой друг России. Пока ситуация в корне не изменится, никакой закон, ущемляющий китайского продавца, принят не будет», — заявил эксперт.
Комментарии887
Личный счет , Видео , Экономика , Дмитрий Козак , Почта России , Минкомсвязи РФ
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