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Недоступные товары: в ЦБ объяснили дороговизну в магазинах 

Рамблер 2 часа назад
В апреле Центробанк зафиксировал непредвиденный рост инфляционных ожиданий россиян. Как пишет «Коммерсант», у аналитиков ЦБ нет однозначной версии о причинах происходящего.
По данным издания, оценки наблюдаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев выросли с 9,1 процента в марте до 9,4 процента в апреле. Кроме того, ожидаемый на ближайший год прирост индекса потребительских цен увеличился с десяти процентов в марте до 10,5 процента в апреле.
Хотя собственные вычисления реальных инфляционных ожиданий, которые подготовил ЦБ, фиксируют снижение этого показателя с 5,7 процента до 5,5 процента, регулятор не стал игнорировать данные о «незаякоренности» инфляционных ожиданий и росте их волатильности весной 2019 года.
По одной из версий регулятора, рост инфляционных ожиданий может быть связан с небольшим ослаблением рубля в конце марта — начале апреля. Другой вариант предполагает, что из-за падения реальных располагаемых доходов у россиян выросло ощущение недоступности некоторых товаров, хотя на самом деле цены остались неизменными.
«Возможно… что респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении», — заявили аналитики ЦБ.
Если эта версия верна, то причины непредвиденного роста инфляционных ожиданий нужно искать в динамике доходов домохозяйств в последние месяцы, отмечает «Коммерсант».
Сам ЦБ в феврале-марте 2019 года зафиксировал остановку прироста реальных зарплат в годовом измерении. Вместе с этим в первом квартале рост оборота розничной торговли замедлился с 1,9–2 процента до 1,6 процента. Кроме того, у населения в это время сокращались депозиты, а розничное кредитование росло.
Из-за этих факторов доходы россиян в январе-марте 2019-го росли медленнее, чем их расходы. Часть домохозяйств столкнулась с невозможностью тратить деньги в ожидаемых объемах, что могло транслироваться в повышенные инфляционные ожидания.
Комментарии130
Личный счет , Видео , Экономика , Центральный банк России
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