«Карта заблокирована»: как банки подводят туристов

Собираясь в поездку, не забудьте взять с собой наличные, советуют эксперты в преддверии майских праздников. Сбои в работе банков, блокировка и потеря карты могут серьезно осложнить жизнь путешественникам. Чтобы обезопасить себя стоит также выпустить дополнительную карту и запастись заранее телефонами контакт-центров своего банка. Сбои в работе банков в апреле, когда россияне собираются в поездки на майские праздники, почти что традиция. С начала месяца в ряде банков уже несколько раз фиксировали сбой — в частности, не удавалось перевести средства клиентам через онлайн-систему. Кроме того, были проблемы с внесением наличных 5-тысячных купюр в банкоматы.

Между тем в конце апреля прошлого года также был отмечен сбой в обслуживании карт Visa

Он был связан с подключением сервисов бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay. Перед клиентами извинились, однако сбой привел к тому, что по всей стране клиенты не могли провести необходимые операции в терминалах, расплатиться картой за услуги или снять наличные.

На случай непредвиденной ситуации в поездку всегда стоит брать несколько карт разных банков и желательно разных платежных систем, а также наличные средства, говорят опрошенные «Газетой.Ru» банкиры.

По возможности оформите карту, оснащенную как магнитной полосой, так и чипом, советует исполнительный директор по технологиям Росгосстрахбанка Олег Галеев

Так, в некоторых странах, где распространены карты с чипом, расплатиться картой с магнитной полосой невозможно, поясняет он.

Кроме того, по словам эксперта, стоит выпустить дополнительную карту, привязанную к счету. Тогда, если вы потеряете одну, то можно будет снять деньги хотя бы по второй карте.

Отдельные рекомендации банкиров связаны с безопасностью. Как правило весной и летом оживляются и мошенники, которые воруют деньги с карточек.

Одна из самых традиционных рекомендаций банков в сфере безопасности — не хранить информацию о ПИН-коде вместе с самой картой и никому не сообщать данные по карте: номер, CVV-код.

Впрочем, из этого правила есть исключения. Например, в Израиле спросить CVV-код у держателя карты — это обычное явление, и сами израильтяне в этом случае код оператору платежа скажут. Но если по карте российского банка будет совершено неправомерное списание и российский банк узнает, что держатель карты сам сказал код, опротестовать операцию будут практически нереально — денег банк не вернет, поскольку были нарушены правила безопасности.

Категорически нельзя, если вам звонят по телефону, сообщать данные своей карты, даже если человек представляется сотрудником банка, советует начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. У сотрудника банка есть все данные о клиенте, и он не будет их запрашивать по телефону.

При этом перед отпуском эксперты советуют установить дневные лимиты на получение наличных денежных средств по карте, а также подключить услугу смс-информирования. Она позволит в числе прочего контролировать расходы и убедиться в правильности списанных сумм по карте.

Покупать билеты или бронировать гостиницу нужно только на проверенных сайтах, говорит в свою очередь директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова.

Если они бронируются через новый сервис, то перед оплатой необходимо изучить отзывы о нем, проверить указанные там номера телефонов, адрес, ИНН компании — в противном случае покупка билетов со скидкой может обернуться компрометацией карты.

Чтобы банк не заблокировал вам операции, о поездке за границу кредитное учреждение лучше предупредить заранее — в офисе, по телефону или через интернет-банк. Тогда банк не будет считать операции за рубежом подозрительными и блокировать карту.

Не лишним будет также уточнить у банка и информацию о возможных комиссиях по карте при оплате покупок за рубежом, комиссии при снятии наличных и так называемую валюту расчетов — биллинга.

«Помните, что каждая лишняя конвертация — лишние траты, поэтому использовать лучше ту валюту счета, которая будет совпадать, в идеале, и с валютой биллинга, и с валютой операции, но, как минимум, с одной из валют — биллинга или операции», — напоминает Олег Галеев.

На две конвертации держатель российской карты «попадает» при оплате практически во всех странах с так называемыми мягкими валютами (валюта, которая подвержена относительно большим колебаниям из-за экономических и политических факторов — «Газета.Ru»).

Так, средства с рублевой карты конвертируются в армянские драмы или хорватские куны через доллар США. Поэтому для путешествий имеет смысл выпустить специальную карту со счетом в долларах и евро.

При этом, по словам экспертов, всегда нужно также учитывать социальные, экономические и политические нюансы и общеэкономическую ситуацию той страны, в которую вы отправляетесь.

Так, например, во многих скандинавских странах можно без проблем расплатиться банковской картой, а с оплатой за наличный расчет могут возникнуть трудности. В Египте же воспользоваться кредитной картой в провинции будет довольно сложно. В Японии не все банкоматы воспринимают карты иностранных банков, даже если это карты японской платежной системы JCB. Некоторые банкоматы там работают на особой платформе только на японском языке и могут отклонить вашу операцию. Так что придется искать банкомат для карт международных платежных систем или по старинке воспользоваться наличными.