В Петербурге 30 ветеранов и бывших узников концлагерей получили квартиры

Власти Санкт-Петербурга передали документы на новые квартиры 24 ветеранам ВОВ и шести бывшим узникам концлагерей. Церемония прошла во вторник в Смольном.

"Я с большим удовольствием вручаю документы на жилье ветеранам Великой Отечественной войны и [бывшим] несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, — сказал на церемонии врио губернатора Петербурга Александр Беглов. — У нас на учете стоит 19 ветеранов Великой Отечественной войны, они полностью до конца года будут обеспечены жильем. И у нас 68 стоит на учете бывших узников фашистских концлагерей, мы добавили 300 млн рублей, чтобы тоже эту проблему решить — и до конца года те, кто стоит на учете, получат квартиры".

По словам Беглова, квартиры расположены в районах города с развитой инфраструктурой. "Мы предусмотрели, что эти квартиры будут в благоустроенных кварталах, где есть уже магазины, аптеки", — отметил он.