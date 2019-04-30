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В Петербурге 30 ветеранов и бывших узников концлагерей получили квартиры 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга передали документы на новые квартиры 24 ветеранам ВОВ и шести бывшим узникам концлагерей. Церемония прошла во вторник в Смольном.
"Я с большим удовольствием вручаю документы на жилье ветеранам Великой Отечественной войны и [бывшим] несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, — сказал на церемонии врио губернатора Петербурга Александр Беглов. — У нас на учете стоит 19 ветеранов Великой Отечественной войны, они полностью до конца года будут обеспечены жильем. И у нас 68 стоит на учете бывших узников фашистских концлагерей, мы добавили 300 млн рублей, чтобы тоже эту проблему решить — и до конца года те, кто стоит на учете, получат квартиры".
По словам Беглова, квартиры расположены в районах города с развитой инфраструктурой. "Мы предусмотрели, что эти квартиры будут в благоустроенных кварталах, где есть уже магазины, аптеки", — отметил он.
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Личный счет , Недвижимость , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга
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