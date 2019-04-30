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Назван самый богатый сотрудник ФСБ 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщается в опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц ФСБ.
Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также входят деньги от продажи земельного участка.
Доход директора ФСБ Александра Бортникова незначительно снизился. Он заработал 11,3 миллиона рублей, что немного меньше, чем в 2017 году. В его собственности также квартира площадью 99 квадратных метров, гараж и два машиноместа. Жена Бортникова владеет земельным участком площадью в 1,2 тысячи метров, квартирой и жилым домом. Ее доход превысил три миллиона рублей.
Сергей Смирнов — генерал армии, назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 года. В органах безопасности он с сентября 1974-го.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Сергей Смирнов , Александр Бортников , ФСБ
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