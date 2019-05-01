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ФАС предлагает уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает меры, которые обяжут банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств, осуществляемые в рамках одной кредитной организации. Соответствующая информация размещена в среду на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно опубликованной информации, изменения, вносимые в статью 29 федерального закона "О банках и банковской деятельности", направлены на обеспечение единства экономического пространства, устранение межрегиональной дискриминации потребителя и обеспечение свободы перемещения денежных средств на российском финансовом рынке за счет ослабления географических барьеров.
Предполагаемый срок вступления закона в силу — июль 2020 года.
Ранее об отмене комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов объявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что постепенно банк полностью откажется от таких комиссий. Сейчас комиссия Сбербанка за денежные переводы между регионами составляет 1% от суммы, но не более 1 тыс. рублей. Переводы внутри одного региона осуществляются бесплатно.
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Комментарии
Личный счет , Герман Греф , Сбербанк России , ФАС
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