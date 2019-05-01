ФАС предлагает уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает меры, которые обяжут банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств, осуществляемые в рамках одной кредитной организации. Соответствующая информация размещена в среду на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно опубликованной информации, изменения, вносимые в статью 29 федерального закона "О банках и банковской деятельности", направлены на обеспечение единства экономического пространства, устранение межрегиональной дискриминации потребителя и обеспечение свободы перемещения денежных средств на российском финансовом рынке за счет ослабления географических барьеров.

Предполагаемый срок вступления закона в силу — июль 2020 года.