Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ в среднем на 9,5 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К настоящему времени размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

Закон с 1 мая 2019 года отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941-1945 годов.

"Закон направлен на реализацию указа президента РФ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц", — говорится в пояснительной записке к документу.