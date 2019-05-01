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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ в среднем на 9,5 тыс. рублей 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К настоящему времени размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.
Закон с 1 мая 2019 года отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941-1945 годов.
"Закон направлен на реализацию указа президента РФ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как сообщила ранее заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, повышение пенсий может составить в среднем 9,5 тыс. рублей в месяц. Численность военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тыс. человек.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Шевцова , Владимир Путин
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