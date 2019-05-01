Чиновникам дали полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

«Однако в жизни случаются ситуации, когда не злонамеренно гражданин, который подпадает под действия этого требования, всё-таки становится владельцем… например, при вступлении в наследство», — сказал Башкин.

Он пояснил, что для процедуры отчуждения этих активов чиновник должен войти во владение ими, что формально привело бы к нарушению законодательства. Теперь эта проблема решится.