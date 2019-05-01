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Каждый кредит получит сквозной код для всех бюро кредитных историй 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кредитные истории граждан и юрлиц дополняются новым показателем — уникальным идентификатором договора (сделки).
Поправки об этом внесены в закон «О кредитных историях». Они должны исключить «разрывы» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО, а также дублирование данных, когда при запросе в несколько бюро кредитных историй (БКИ) одно и то же обязательство может выглядеть как несколько разных кредитов. Расширение состава информации кредитных историй направлено на однозначную идентификацию кредитного договора.
Реализация закона станет одним из последовательных шагов на пути к расчету долговой нагрузки заемщиков, считают участники рынка. Как ожидается, этот механизм, ограничивающий выдачу кредитов гражданам с недостаточными доходами и/или большими долгами, заработает с 1 октября 2019 года: кредиторы должны будут рассчитывать по формуле ЦБ отношение платежей по всем обязательства заемщика к его доходам (PTI, показатель долговой нагрузки), предельный уровень PTI пока не установлен, средневзвешенное текущее значение PTI — 41 процент.
Порядок присвоения уникальных идентификаторов должен утвердить Банк России.
Как пояснил «РГ» его представитель, идентификатор планируется формировать из двух частей: первая часть будет состоять из LEI или (при отсутствии LEI) ОГРН организации, порядок формирования второй будет определяться кредитором самостоятельно, чтобы обеспечить уникальность и идентифицировать договор непосредственно в самой организации-кредиторе.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня опубликования, после этого участникам рынка дан год на присвоение уникальных идентификаторов.
Подробнее о том, что изменит новый закон, читайте в ближайших номерах "Российской газеты".
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Личный счет , Центральный банк России , "Российская газета"
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