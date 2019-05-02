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Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ опросили жителей 78 крупных городов России об удовлетворённости своей жизнью. Больше всего довольных оказалось во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%), меньше всего — в Воронеже (70%), Хабаровске (69%) и Владикавказе (63%).
Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса число довольных за один только месяц упало на 10% — до 81%.
Москва оказалась на 13-м месте — только 82% жителей столицы полностью устраивает их жизнь — столько же, сколько в Уфе, Челябинске и Вологде.
Как писал News.ru, наиболее часто отложенный выход на пенсию используют в таких регионах, как Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Дагестан и Красноярский край. По условиям отложенного выхода на пенсию в 2018 году было назначено 30,5 тыс. страховых пенсий. Это больше, чем в 2017 и 2016 годах (25,4 тыс. и 18,1 тыс. соответственно). Таким образом, в совокупности за три года было назначено 74 тыс. пенсий по условиям отложенного выхода.
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Личный счет , Финансовый университет
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