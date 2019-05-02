Россиян захотели оставить без «магазинов у дома»

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов шаговой доступности. Это следует из списка поручений президента России Владимира Путина , опубликованного на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию граждан в таких домах», — отмечается в сообщении.

Список утвержден главой государства по итогам обсуждения с представителями общественности реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Доклад по этому и другим поручениям правительство России должно представить до 1 июня 2019 года.

В конце 2018 года движение «Трезвая Россия» предложило запретить пивные и рюмочные заведения, расположенные в жилых домах. В организации отметили, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» в стране приобретают катастрофический характер.