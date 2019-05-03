Коллекторы посоветовали не брать в праздники кредитов

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев порекомендовал россиянам избегать в период праздников необдуманных покупок за счёт кредитных средств.

В период праздников россиянам можно посоветовать тщательно относится к планированию, избегать необдуманных покупок, в том числе за счёт заёмных средств, — сказал РИА Новости Мехтиев.

По его словам, во время праздников россияне готовы потратить на покупки и развлечения половину своего бюджета, который потом тоже нередко компенсируют за счёт кредитов.

Как писал News.ru, объём задолженности населения РФ перед банками, который коллекторы получили для взыскания, составил 1,1 трлн рублей за прошлый год. Рост этого показателя составил почти 25% по сравнению с объёмом долгов, переданных коллекторам в 2017 году. Из общей суммы переданных коллекторам долгов 505 млрд составило первичное размещение по агентской схеме. Это задолженность по 6,4 млн кредитных договоров. Ещё 691 млрд — вторичное размещение (3,8 млн кредитных договоров).