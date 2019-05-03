Третий этап амнистии капитала начнется в России 1 июня

Продлить амнистию капитала еще на год поручил президент России Владимир Путин . Третья волна добровольного декларирования зарубежных счетов и активов стартует в 2019 году в первый день лета. Ранее сообщалось, что очередная кампания должна начаться 1 мая.

Издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщила, что поправки с новой датой будут внесены в соответствующий законопроект ко второму чтению в Госдуме , которое может состояться 18 мая.

Гарантии, которые действовали во время второго этапа амнистии, сохранятся. Речь идет об освобождении от налоговой, административной и в некоторых случаях уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.

Будет продлена и льгота по освобождению владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц. Единственным условием в этом случае будет передислокация в Россию в качестве налоговых резидентов в 2019 году.

Ведомство предлагает регистрировать возвращенные из-за рубежа активы в специальных административных районах на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области, которые были созданы для защиты бизнеса от воздействия западных санкций и привлечения крупных компаний под российскую юрисдикцию.

Как ранее сообщил глава ФНС Михаил Мишустин , российские налоговики в 2018 году получили по системе обмена сведениями о счетах налогоплательщиков за границей финансовую информацию от 58 стран.

На данный момент обмен информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями происходит в автоматическом режиме.

Первый этап амнистии капитала проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года.