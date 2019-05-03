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Третий этап амнистии капитала начнется в России 1 июня 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Продлить амнистию капитала еще на год поручил президент России Владимир Путин. Третья волна добровольного декларирования зарубежных счетов и активов стартует в 2019 году в первый день лета. Ранее сообщалось, что очередная кампания должна начаться 1 мая.
Издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщила, что поправки с новой датой будут внесены в соответствующий законопроект ко второму чтению в Госдуме, которое может состояться 18 мая.
Гарантии, которые действовали во время второго этапа амнистии, сохранятся. Речь идет об освобождении от налоговой, административной и в некоторых случаях уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.
Будет продлена и льгота по освобождению владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц. Единственным условием в этом случае будет передислокация в Россию в качестве налоговых резидентов в 2019 году.
Ведомство предлагает регистрировать возвращенные из-за рубежа активы в специальных административных районах на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области, которые были созданы для защиты бизнеса от воздействия западных санкций и привлечения крупных компаний под российскую юрисдикцию.
Как ранее сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, российские налоговики в 2018 году получили по системе обмена сведениями о счетах налогоплательщиков за границей финансовую информацию от 58 стран.
На данный момент обмен информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями происходит в автоматическом режиме.
Первый этап амнистии капитала проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин
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