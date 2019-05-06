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ФТС прокомментировала идею ввести единый сбор для посылок из-за рубежа 

Rambler News Service + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Отмена необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров с одновременным снижением размера единой ставки является наиболее эффективным вариантом, сообщили в ФТС, комментируя инициативу АКИТ ввести единый сбор для посылок из-за рубежа.
«По нашему мнению, наиболее эффективным представляется вариант полной отмены необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров с одновременным снижением размера единой ставки таможенных пошлин, налогов», — говорится в сообщении ФТС.
По сообщению таможенной службы, вслед за снижением необлагаемой нормы ввоза товаров для личного пользования «необходимо выстроить новую модель работы по администрированию интернет-торговли с единым режимом налогообложения и применения запретов и ограничений».
В ФТС отметили, что Международная электронная торговля является разновидностью внешнеэкономической деятельности, поэтому «товары, приобретаемые в иностранных интернет-магазинах находятся в коммерческом обороте и не должны относиться к товарам для личного пользования».
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести общий сбор на дорогостоящие посылки из-за границы в размере 15% от стоимости посылки.
В пресс-службе АКИТ RNS заявили, что данная мера необходима для создания равных условий конкуренции. В АКИТ отметили, что сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. По мнению ритейлеров, оператором по сбору может быть «Почта России» или любая логистическая компания.
Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил журналистам, что предложение АКИТ о замене пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% поступило в правительство, но новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось.
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Комментарии2
Личный счет , Илья Джус , Дмитрий Козак , Почта России , Федеральная таможенная служба
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