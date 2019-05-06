ФТС прокомментировала идею ввести единый сбор для посылок из-за рубежа

Отмена необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров с одновременным снижением размера единой ставки является наиболее эффективным вариантом, сообщили в ФТС, комментируя инициативу АКИТ ввести единый сбор для посылок из-за рубежа.

«По нашему мнению, наиболее эффективным представляется вариант полной отмены необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров с одновременным снижением размера единой ставки таможенных пошлин, налогов», — говорится в сообщении ФТС.

По сообщению таможенной службы , вслед за снижением необлагаемой нормы ввоза товаров для личного пользования «необходимо выстроить новую модель работы по администрированию интернет-торговли с единым режимом налогообложения и применения запретов и ограничений».

В ФТС отметили, что Международная электронная торговля является разновидностью внешнеэкономической деятельности, поэтому «товары, приобретаемые в иностранных интернет-магазинах находятся в коммерческом обороте и не должны относиться к товарам для личного пользования».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести общий сбор на дорогостоящие посылки из-за границы в размере 15% от стоимости посылки.

В пресс-службе АКИТ RNS заявили, что данная мера необходима для создания равных условий конкуренции. В АКИТ отметили, что сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. По мнению ритейлеров, оператором по сбору может быть « Почта России » или любая логистическая компания.