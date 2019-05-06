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Пенсионные фонды столкнулись с проблемой 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Такая ситуация наблюдается с 2016 года на фоне отсутствия новых притоков средств, потерь, которые граждане несут при решении досрочно сменить пенсионный фонд, и снижения доходности.
Первое серьезное снижение счета в 2018 году было зафиксировано в первом квартале в связи с подведением итогов переходной кампании 2017 года, которая оказалась высокоактивной (НПФ сменили 4,9 миллиона человек). Обычно за счет разнесенного в конце года по счетам клиентов инвестиционного дохода совокупные обязательства фондов растут, однако в прошлом году этого не произошло из-за значительных убытков нескольких крупных фондов и невысокой доходности от инвестиций. В результате отрицательный результат по всей системе за апрель-декабрь составил 0,4 процента.
Отсутствие роста среднего счета в системе НПФ наблюдается с 2016 года, когда он достиг своего максимума в 70 тысяч рублей. До этого, с 2009 года, обязательства негосударственных пенсионных фондов стабильно росли — до 2014 года это происходило за счет новых взносов по системе пенсионных накоплений, а после этого благодаря инвестдоходу и привлечению из Пенсионного фонда России «богатых» клиентов.
«Прекращение отчислений на накопительную часть пенсии, доходности, показываемые НПФ, неурегулированная ситуация с потерями граждан по досрочным переходам — все это ведет к стагнации как всей индустрии в целом, так и, в частности, среднего счета граждан, находящихся в ней», — пояснил управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Количество средств на счете в НПФ влияет на форму выплаты накопительной пенсии. Если последняя не превышает пять процентов страховой, пенсионная выплата происходит единовременно. В 2019 году, чтобы назначить пожизненные выплаты при выходе на пенсию, счет должен быть не менее 178 тысяч рублей. В результате большинство клиентов НПФ могут надеяться на ощутимый разовый платеж, а не на мизерные ежемесячные выплаты, считает Митрофанов.
Ранее сообщалось, что только семь процентов россиян занимаются планированием своих доходов и расходов на срок от одного года. Большинство граждан страны планируют бюджет только на ближайшие три месяца.
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Личный счет , Павел Митрофанов , Пенсионный фонд РФ
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