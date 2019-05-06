Доходы россиян стабильны

Динамика реальных располагаемых доходов населения преподнесла странный сюрприз, считают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, странностью стало как раз продолжающееся ускоренное падение доходов, для которого, как считают в ЦМАКПе, нет оснований, пишет "Независимая газета".

В первом квартале 2019-го реальные располагаемые доходы населения упали в годовом выражении на 2,3% — напоминают о таких оценках Росстата специалисты ЦМАКПа.

"Это падение едва ли основано на реальных процессах, — сообщают они в обзоре "Тринадцать тезисов об экономике". — Оба основных компонента реальных доходов населения (суммарно порядка 60% их общего объема) — и реальная зарплата, и реальные пенсии — в течение последних пятнадцати месяцев были, скорее, стабильны (с учетом действия сезонного фактора), с легким намеком на повышение".

"Так что взяться столь масштабному падению реальных доходов в годовом, 12-месячном, выражении, скорее всего, неоткуда", — считают в ЦМАКПе. Они приводят два объяснения происходящего. Первое — "возможно, имело место резкое сжатие других компонентов доходов (предпринимательского, доходов самозанятых, доходов от имущества), а также рост обязательных выплат". Кроме того, по замечанию экономистов, поступления процентных платежей по депозитам тоже должны были снизиться.

Но есть и второе, альтернативное объяснение, к которому в ЦМАКПе, похоже, склоняются больше, — "банальная методологическая ошибка, почти неизбежная в условиях смены Росстатом методологии расчета доходов населения".