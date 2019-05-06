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Доходы россиян стабильны 

Финмаркет 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Динамика реальных располагаемых доходов населения преподнесла странный сюрприз, считают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, странностью стало как раз продолжающееся ускоренное падение доходов, для которого, как считают в ЦМАКПе, нет оснований, пишет "Независимая газета".
В первом квартале 2019-го реальные располагаемые доходы населения упали в годовом выражении на 2,3% — напоминают о таких оценках Росстата специалисты ЦМАКПа.
"Это падение едва ли основано на реальных процессах, — сообщают они в обзоре "Тринадцать тезисов об экономике". — Оба основных компонента реальных доходов населения (суммарно порядка 60% их общего объема) — и реальная зарплата, и реальные пенсии — в течение последних пятнадцати месяцев были, скорее, стабильны (с учетом действия сезонного фактора), с легким намеком на повышение".
"Так что взяться столь масштабному падению реальных доходов в годовом, 12-месячном, выражении, скорее всего, неоткуда", — считают в ЦМАКПе. Они приводят два объяснения происходящего. Первое — "возможно, имело место резкое сжатие других компонентов доходов (предпринимательского, доходов самозанятых, доходов от имущества), а также рост обязательных выплат". Кроме того, по замечанию экономистов, поступления процентных платежей по депозитам тоже должны были снизиться.
Но есть и второе, альтернативное объяснение, к которому в ЦМАКПе, похоже, склоняются больше, — "банальная методологическая ошибка, почти неизбежная в условиях смены Росстатом методологии расчета доходов населения".
Но не все эксперты сомневаются в падении доходов граждан. Ранее, когда Росстат опубликовал оценки за первый квартал, пересмотренные данные за прошлый год (вместо падения на 0,2% теперь там символический рост на 0,1%) и пояснения к новой методологии, директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов в своем Telegram-канале MMI сообщил, что сначала у него были опасения, вдруг начнутся чудеса с расчетом этого показателя, но пока все выглядит вполне убедительно. Социологические опросы фиксируют или ухудшение материального положения граждан, или, как минимум, отсутствие улучшений.
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Комментарии8
Личный счет , Кирилл Тремасов , Росстат , Независимая газета
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