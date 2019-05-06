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В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов 

ТАСС + ещё 7 4 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от различных фракций в понедельник внесли законопроект, который позволит оказать помощь семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения у них третьего или последующих детей. Об этом сообщил журналистам Володин.
"Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей", — сказал глава нижней палаты парламента.
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Личный счет , Недвижимость , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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