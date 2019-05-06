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Володин раскритиковал идею стимулировать выбивание долгов 

Российская Газета + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. По его словам, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.
Предложение содержится в обращении в ГД, поступившем от "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА). Как напомнил журналистам Володин, коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты.
Предоставление им еще и доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, считает спикер.
Он также отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд.
— Нельзя стимулировать выбивание долгов, — подчеркнул Володин. — Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены.
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Комментарии
Личный счет , Вячеслав Володин , Госдума
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