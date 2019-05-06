Володин раскритиковал идею стимулировать выбивание долгов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. По его словам, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.

Предложение содержится в обращении в ГД, поступившем от "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА). Как напомнил журналистам Володин, коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты.

Предоставление им еще и доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, считает спикер.

Он также отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд.