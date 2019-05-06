Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.05
$
65.35
73.00
73.15
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
71.57
–0.06 Золото
1281.69
+0.03 РТС
1245.59
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
06.05
1.1200
–0.0057
22.04
1.1257
02.05
22.04
10.04

Освобождаемых по УДО могут обязать возмещать затраты государства на адвокатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать освобождаемых условно-досрочно заключенных возмещать затраты на адвокатов по назначению. В случае утверждения новые правила будут также распространяться на подсудимых, которым назначается условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, установив обязанность возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, в том числе на оплату труда адвокатов, в качестве обязательного условия при назначении судом наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно, а также при условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы", — говорится в пояснительной записке к документу.

Возмещение затрат на юридическую помощь

Предполагается, что изменения в УК РФ уточнят "обязанность осужденного по возмещению процессуальных издержек по уголовному делу, в том числе сумм, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда". Согласно пояснительной записке, в том случае, если осужденный не исполнит указанную обязанность, суд "может принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, или продлить испытательный срок, либо не применить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания".
При этом уточняется, что все предлагаемые изменения касаются только тех издержек, которые взысканы с осужденного вступившим в силу приговором суда.
"В этой связи реализация предусмотренных законопроектом положений не может повлечь ухудшения положения осужденных", — подчеркнули в правительстве.
Кроме того, в кабмине добавили, что в соответствии с действующей статьей УПК расходы на адвокатов "не взыскиваются с осужденного в случае выявления его имущественной несостоятельности". Таким образом, изменения "не создадут дискриминационного различия между осужденными по имущественному признаку", подчеркивается в пояснении к законопроекту.

Справка об издержках

Вместе с тем в правительстве предлагают судам указывать в числе процессуальных издержек, которые взыскиваются с осужденного, ту сумму, которая выплачивается участвовавшему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда адвокату.
Кроме того, законопроектом предполагается уточнить, что к обвинительному заключению, обвинительному акту должна прилагаться справка, в том числе о процессуальных издержках, "включая отдельно суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда".

Цель законопроекта

Как отметили в кабмине, такая мера "позволит максимально возмещать расходы федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению". Отмечается, что изменения в законодательстве направлены на "на повышение гарантий реализации предусмотренного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи".
ТАСС: последние новости
Володин: доступ коллекторов к единой системе идентификации нарушит права граждан В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов "Известия": Минтруд планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал
Комментарии1
Личный счет , Госдума , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бронирование столиков в кафе может стать платным
Эксперт рассказал, почему Брянская область привлекательней Украины
Названа цена жизни по-соседству с Эйфелевой башней
Володин не поддержал выбивание долгов из должников
На Украину поступила «чистая» нефть из России
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение