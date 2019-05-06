В российских ресторанах предложили ввести платное бронирование столиков

Федерация рестораторов и отельеров прорабатывает вопрос введения платного бронирования столиков в заведениях общепита. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу организации Игоря Бухарова.

По его словам, эту инициативу планируется распространить на заведения среднего и высокого ценовых сегментов.

Бухаров отметил, что подобная схема резервирования распространена в Европе: на карте гостей блокируется сумма, и если они не приходят, то средства списываются в пользу заведения.

По его словам, в настоящее время до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, в связи с чем рестораны терпят убытки.

По оценке экспертов, в России стоимость заказа будет зависеть от города и ресторана. Однако существует риск, что платное бронирование столиков может быть признано навязыванием услуг потребителям.