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Росстат назвал самые стабильные сферы труда 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самая низкая численность выбывших работников наблюдается в ряде обрабатывающих отраслей. Это производство кокса и нефтепродуктов (11,9%), металлургическое производство (17%), производство химических веществ и химических продуктов (17,3%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (17,1%).
Статистические данные корреспонденту News.ru сообщил представитель ВНИИ труда со ссылкой на Росстат.
Также минимальное число выбывших работников — в сфере научных исследований (16,4%) и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (17,6%).
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что низкая текучесть в названных сферах обусловлена тремя факторами.
«Постоянная занятость концентрируется вокруг нескольких точек притяжения. Это высокая заработная плата — те отрасли, которые дают высокую заработную плату, где идёт конкуренция за кадры. Второе — это отсутствие альтернатив занятости. И третье — стабильность занятости. Вот три параметра, которые формируют отношение людей к работе», — рассказал исследователь.
Причины низкой текучести кадров, а также информация о сферах труда с самым высоком оборотом сотрудников содержатся в полной версии материала.
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Комментарии
Личный счет , Александр Сафонов , Росстат
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