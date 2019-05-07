Росстат назвал самые стабильные сферы труда

Самая низкая численность выбывших работников наблюдается в ряде обрабатывающих отраслей. Это производство кокса и нефтепродуктов (11,9%), металлургическое производство (17%), производство химических веществ и химических продуктов (17,3%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (17,1%).

Статистические данные корреспонденту News.ru сообщил представитель ВНИИ труда со ссылкой на Росстат

Также минимальное число выбывших работников — в сфере научных исследований (16,4%) и в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (17,6%).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что низкая текучесть в названных сферах обусловлена тремя факторами.

«Постоянная занятость концентрируется вокруг нескольких точек притяжения. Это высокая заработная плата — те отрасли, которые дают высокую заработную плату, где идёт конкуренция за кадры. Второе — это отсутствие альтернатив занятости. И третье — стабильность занятости. Вот три параметра, которые формируют отношение людей к работе», — рассказал исследователь.

Причины низкой текучести кадров, а также информация о сферах труда с самым высоком оборотом сотрудников содержатся в полной версии материала.