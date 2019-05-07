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Названа доля поддельного молока в России 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Россельхознадзор подсчитал долю фальсификата на российском рынке молочных продуктов, передает ТАСС.
Так, по данным ведомства, подделкой является каждый пятый молочный продукт. Из общего объема исследованной продукции 21,6 процента было фальсифицировано.
Ранее сообщалось, что продаваемую в России молочную продукцию в скором времени будут маркировать, чтобы контролировать ее качество. Речь шла об интеграции двух существующих систем маркировки: системы ветсертификации «Меркурий» от Россельхознадзора и системы цифровой маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
С 2018 года использование «Меркурия» стало обязательным для сырого молока, но производителям готовой молочной продукции удалось пролоббировать отсрочку внедрения — как минимум до лета 2019 года.
Однако 7 мая стало известно, что питьевое молоко, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку, и мороженое войдут в систему «Меркурий» лишь с 1 ноября 2019 года.
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Личный счет , Россельхознадзор , ИТАР-ТАСС
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