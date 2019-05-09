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В России пересчитали самозанятых 

Инвест-Форсайт + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
С 1 января, когда был запущен пилотный проект по регистрации самозанятых, в приложении «Мой налог» зарегистрировались 60 тысяч россиян.
Оборот плательщиков налога на профессиональный доход превысил 3,5 млрд рублей. Такие данные приводит глава ФНС Михаил Мишустин. Он подчеркивает, что легализация репетиторов и рантье идет хорошими темпами.
Пока специальный налоговый режим действует в четырех регионах — в столице, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он предусматривает выплату в бюджет 4% от дохода, если контракт заключен с физическим лицом, и 6% при работе с юрлицами и ИП.
Эксперты полагают, что для территорий, где в совокупности проживает более 25 млн человек, озвученные показатели скромные. По различным оценкам в стране от 20 до 40 млн человек можно отнести к самозанятым — тем, кто оказывает различные коммерческие услуги, не имея работодателя или сотрудников в подчинении.
Инициатива по выводу самозанятых из тени, предусматривающая большие штрафы, вызвала волну критики.
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Комментарии3
Личный счет , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба
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