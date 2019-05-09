В России пересчитали самозанятых

С 1 января, когда был запущен пилотный проект по регистрации самозанятых, в приложении «Мой налог» зарегистрировались 60 тысяч россиян.

Оборот плательщиков налога на профессиональный доход превысил 3,5 млрд рублей. Такие данные приводит глава ФНС Михаил Мишустин . Он подчеркивает, что легализация репетиторов и рантье идет хорошими темпами.

Пока специальный налоговый режим действует в четырех регионах — в столице, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он предусматривает выплату в бюджет 4% от дохода, если контракт заключен с физическим лицом, и 6% при работе с юрлицами и ИП.

Эксперты полагают, что для территорий, где в совокупности проживает более 25 млн человек, озвученные показатели скромные. По различным оценкам в стране от 20 до 40 млн человек можно отнести к самозанятым — тем, кто оказывает различные коммерческие услуги, не имея работодателя или сотрудников в подчинении.

Инициатива по выводу самозанятых из тени, предусматривающая большие штрафы, вызвала волну критики.