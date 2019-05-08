Эксперты считают, что в мае россияне возьмут в долг более 200 млрд рублей

Всплеск интереса россиян к заемным средствам накануне и во время праздников — давно сложившаяся традиция. Наши сограждане активно берут кредиты перед Новым годом, 8 марта и накануне майских праздников. Судя по всему, не стали исключением и весенние праздники в этом году.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подтверждают рост спроса на заемные средства.

«В настоящее время мы наблюдаем сезонный рост объема кредитования. Традиционно весной кредитование растет в связи с активизацией потребления — нужны дополнительные средства на отпуск, ремонт и так далее», — подтвердили «Газете.Ru» в Промсвязьбанке.

По данным рейтингового агентства «Эксперт», портфель необеспеченных потребительских кредитов в прошлом году с 1 апреля по 1 июня вырос на 3,7% с 6,5 до 6,7 трлн рублей. То есть непосредственно в мае россияне взяли в долг 200 млрд рублей. В этом году россияне возьмут сумму не меньше, уверены в «Эксперт РА».

На эти майские праздники россияне могут взять в долг даже больше, чем 200 млрд рублей,

соглашается руководитель проекта «Микрокредиты РФ» Юлия Зиберт.

При этом, если на прошлые майские праздники россияне гораздо активнее брали средства на отдых и развлечения, то в этом году половина заемщиков, скорее всего, потратит их на неотложные нужды, считает она.

Согласно подсчетам аналитиков компании «Микрокредиты РФ», заемные средства на поездки и отдых на майские праздники понадобятся около 15% россиян. Примерно такому же проценту наших сограждан деньги необходимы для подготовки к дачному сезону. Порядка 20% заемщиков потратят средства на ремонт квартиры.

Майские праздники в средней полосе России — это подготовка дач к сезону, и многие граждане берут средства, например, на ремонт теплиц — в надежде на будущий урожай, поясняет Юлия Зиберт.

Основные цели займа не меняются год от года — это стандартные потребительские нужды: ремонт квартир, обустройство дач, подготовка к выпускным вечерам, а также необходимые покупки перед летними детскими лагерями, говорит директор по маркетингу МФК «МигКредит» Надежда Денисова.

При этом большому количеству россиян деньги на майские праздники нужны на неотложные нужды, и поэтому они готовы брать заемные средства в микрофинансовых организациях (МФО) за высокий процент, а не обращаться за кредитами в банки, объясняет Зиберт.

«В принципе микрозаймы по своему определению — это крайняя мера, которая воспринимается многими людьми не как «деньги в долг», а как возможность решить внезапно возникшую проблему — например, купить остро понадобившиеся медикаменты. Конечно, о деньгах на такие покупку надо думать заранее, но что делать тем людям, доходы которых не позволяют им откладывать средства? Вот они и идут к микрофинансистам», — объясняет Юлия Зиберт.

Закрыть дыру в своем личном бюджете с помощью кредита не всегда удается, соглашается младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Как правило, кредиты требуют чуть больше волокиты и времени в процессе одобрения заявки и оформления, и банки предлагают сравнительно большие суммы на срок от полугода и выше», — объясняет Иван Уклеин. А людям часто нужно всего 10-20 тыс. рублей, к тому же они необходимы прямо сейчас и сроком неделю или на месяц. Поэтому за небольшими суммами на короткие сроки определенная категория граждан обращается в МФО, а не в банки.

«Но к дорогостоящим услугам МФО нужно прибегать в самом крайнем случае».

Микрозаймы на порядок дороже банковских кредитов, а регулирование и прозрачность этого рынка пока еще заметно отстает от банковского. Уклеин напоминает, что существует значительное количество нелегальных МФО.

«Перед тем, как взять микрозайм, необходимо проверить наличие МФО в реестре Банка России, иначе заемщик рискует столкнуться с мошенниками», — советует аналитик.

Также эксперт советует россиянам рассмотреть альтернативные варианты. Например, оформить кредитную карту в банке на всякий случай. Одобрение заявки на выпуск карты может занимать неделю, однако, если вернуть деньги в срок, то не придется платить огромные проценты за пользование деньгами, как в случае МФО.