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Во время майских праздников россияне скупают велосипеды 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал потребительский спрос на товары в период майских праздников. По итогам исследования был составлен список наиболее популярных покупок для активного отдыха в это время. Соответствующую информацию News.ru предоставили в пресс-службе компании.
Отмечается, что первое место по величине спроса заняли велосипеды. В этот раз на майских выходных было совершено на 20% больше покупок данного вида спортивного инвентаря, чем в прошлом году. Чаще других их приобретали в Москве и Московской области, Башкортостане, Нижегородской и Новосибирской областях.
Вторыми по росту востребованности в период майских праздников идут походы в кино и покупки в кинотеатре (+19%). В топ-регионов по объёму покупок вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край, Нижегородская область. Далее следует садово-огородный инвентарь (+11%), который больше всего покупали в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Тюменской областях.
На четвёртой и пятой строчках соответственно расположились самокаты, включая детские (-9%), и туристические палатки (-10%). Во время исследования анализировались траты россиян с 1 по 5 мая, которые передает каждая 4-я касса страны (ежедневно более 35 млн чеков). Кроме того, компания сравнила полученные данные с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее News.ru сообщал, что столицы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана лидируют в рейтинге стран СНГ по предпочтениям россиян на отдых в майские праздники.
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