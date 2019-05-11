Доходы губернатора Приморья за год снизились на три миллиона рублей

Доходы главы Приморья Олега Кожемяко в 2018 году снизились в сравнении с 2017 годом на 3 миллиона рублей и составили 22,2 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте региональной администрации сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Декларированный доход Кожемяко за 2017 год превысил 25,2 миллиона рублей.

В 2018 году глава Приморья заработал 22,23 миллиона рублей. В его собственности — земельный участок и четыре дома в России, а также мотоцикл Harley-Davidson.

Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года, до этого он возглавлял Сахалин.