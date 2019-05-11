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Доходы губернатора Приморья за год снизились на три миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Доходы главы Приморья Олега Кожемяко в 2018 году снизились в сравнении с 2017 годом на 3 миллиона рублей и составили 22,2 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте региональной администрации сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Декларированный доход Кожемяко за 2017 год превысил 25,2 миллиона рублей.
В 2018 году глава Приморья заработал 22,23 миллиона рублей. В его собственности — земельный участок и четыре дома в России, а также мотоцикл Harley-Davidson.
Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года, до этого он возглавлял Сахалин.
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