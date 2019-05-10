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Объявлены самые богатые музыканты Великобритании 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИзданиеThe Times опубликовало топ-лист самых богатых британских музыкантов.
Первое место занял композитор Эндрю Ллойд Уэббер с состоянием, оцениваемым в $1,07 млрд Вторую строчку занимает Пол Маккартни c $976 млн У группы U2 $759 млн, у Элтона Джона — $416 млн, у Мика Джаггера — $358 млy/
Свое состояние удвоил Эд Ширан: оно выросло до $207 и привело его на 17-ю строчку топ-листа. Еще одно молодое лицо в списке — Адель, разбогатевшая до $195 млн и ставшая самой богатой артисткой Великобритании.
Ранее Адель прервала молчание после объявления о расставании с мужем.
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Личный счет , Элтон Джон , Ллойд Уэббер , Мик Джаггер , Адель , Эд Ширан , Пол Маккартни , Газета The Times
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